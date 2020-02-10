جزائية علي فائز تنقذ الشرطة من الخسارة امام استقلال في دوري الابطال

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2020-02-10 | 17:18
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حسم التعادل الايجابي 1-1 مباراة الشرطة امام استقلال طهران الايراني والتي اقيمت على ملعب فرانسوا حريري في اطار منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري ابطال آسيا 2020.
وتقدم استقلال طهران اولاً عن طريق اللاعب حسام كاظم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 24، لكن كتيبة القيثارة الخضراء استطاعت تعديل النتيجة عن طريق ركلة جزاء نفذها علي فائز بنجاح عند الدقيقة 48.
وتقام الان المواجهة الاخرى من ذات المجموعة بين الاهلي السعودي والوحدة الاماراتي، حيث انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي.
المحرر: محمد خليل
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