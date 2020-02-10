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جزائية علي فائز تنقذ الشرطة من الخسارة امام استقلال في دوري الابطال

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2020-02-10 | 17:18

جزائية علي فائز تنقذ الشرطة من الخسارة امام استقلال في دوري الابطال

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حسم التعادل الايجابي 1-1 مباراة الشرطة امام استقلال طهران الايراني والتي اقيمت على ملعب فرانسوا حريري في اطار منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري ابطال آسيا 2020.
وتقدم استقلال طهران اولاً عن طريق اللاعب حسام كاظم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 24، لكن كتيبة القيثارة الخضراء استطاعت تعديل النتيجة عن طريق ركلة جزاء نفذها علي فائز بنجاح عند الدقيقة 48.

وتقام الان المواجهة الاخرى من ذات المجموعة بين الاهلي السعودي والوحدة الاماراتي، حيث انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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