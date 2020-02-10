جزائية علي فائز تنقذ الشرطة من الخسارة امام استقلال في دوري الابطال

وتقدم استقلال طهران اولاً عن طريق اللاعب حسام كاظم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 24، لكن كتيبة القيثارة الخضراء استطاعت تعديل النتيجة عن طريق ركلة جزاء نفذها علي فائز بنجاح عند الدقيقة 48.

وتقام الان المواجهة الاخرى من ذات المجموعة بين الاهلي السعودي والوحدة الاماراتي، حيث انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي.