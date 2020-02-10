عسكري ليبي: مليشيات السراج لم تصل لمتر واحد استعاده الجيش

قال الخبير العسكري الليبي، الرائد محمد بن حسن، إن مليشيات السراج الإرهابية لم تصل لمتر واحد تمكن الجيش الوطني الليبي من استعادته في معركته لتحرير البلاد من الإرهاب والجماعت المسلحة.

ورغم الخرق المتكرر للهدنة المقررة بالمنطقة الغربية من قبل المليشيات الإرهابية الموالية لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، وهجماتها المتكررة علي مواقع الجيش، لم تستطع إجبار الجيش عن التخلي عن المناطق التي حررها من قبضة الإرهابيين.

وأوضح بن حسن في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أنه علي الرغم من تدفق عدد كبير من المرتزقة والأسلحة علي طرابلس قادمين من دول أفريقية وتركيا، لكن الجيش يسيطر جيدا علي مواقعه.

وبشأن الوضع العسكري، كشف بن حسن عن خطوات ستعجل من انهيار المليشيات وسقوطها، على رأسها السيطرة علي معبري ذهبية ورأس جدير علي الحدود الليبية- التونسية، بالإضافة إلي السيطرة علي مدينة الزاوية التي تعتبر نقطة ارتكاز المليشيات في المنطقة الغربية.

وتابع أن السيطرة علي مدينة الزاوية يقسم ظهر مليشيات الجويلي فالجبل الغربي ومليشيا حماية غريان ويعزلهم عن باقي المليشيات و يقوض آمالهم بوصول اي شكل من اشكال الدعم مما يعجل بهزيمتهم.

وأكد أن السيطرة علي مدينة الزاوية الواقعة على الساحل الغربي للعاصمة طرابلس يعني فصل الجبهة الغربية للمليشيات عن الجنوبية بالعاصمة طرابلس.

وتسيطر على مدينة الزاوية عدّة مليشيات مسلّحة تابعة لحكومة الوفاق، من بينها مليشيا أبوعبيدة الزاوي الموالي لتنظيم القاعدة، ومليشيات أخرى تعمل في التهريب والاتجار في الوقود ومن بينها "مليشيا النصر" التي يقودها محمد كشلاف، و"السلوفي" و"الفار" و"البيدجا" و"غرفة الثوار" و"الأبح".

وتابع الرائد بن حسن أن من أهم الخطوات لكسر شوكة المليشيات هي السيطرة على مطار معتيقية وفصله عن الخدمة، وفرض حصار بحري خانق على موانئ طرابلس، حتى لا تستطيع تركيا إرسال أسلحة إلى مليشيات السراج.

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يحظى الجيش الوطني بتأييد شعبي كبير، وله ظهير شعبي فداخل البلاد يدعمه ويبارك تحركاته، ويثمن تضحيات الجيش في الحرب التي يخوضها لتحرير المدن الليبية من الإرهابيين، يضيف بن حسن.



واستهدف تفجير إرهابي، مدرسة بمنطقة أبي عيسى بمدينة الزاوية الغربية، ما أسفر عن وقوع إصابات مختلفة في صفوف الطلبة.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، الاثنين، وقوع تفجير إرهابي في بمدرسة بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وسط أنباء عن إصابة ثلاثة طلاب.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة (التابعة للجيش): "وقع تفجير إرهابي بمدرسة الجيل الصاعد بمنطقة أبي عيسى بالزاوية الغربية بحقيبة متفجرة الساعة 9 صباحا" بالتوقيت المحلي.

وتابع المركز، في بيان "هذا الأسلوب من الأعمال الإرهابية المعروفة لتنظيمات داعش وأنصار الشريعة وشورى بنغازي وجبهة النصرة ومن على شاكلتها."

وتشهد بعض مدن الغرب الليبي مثل طرابلس ومصراتة والزاوية انتشارا كبيرا للمليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، التي ترعاها حكومة السراج مقابل حماية الأخيرة.



وأطلق الجيش الليبي عملية طوفان الكرامة لتحرير المنطقتين الغربية والوسطى في 4 أبريل/نيسان من العام الماضي نتج عنها استعادت السيطرة على مدينة سرت والسيطرة على أحياء ومعسكرات وقواعد عسكرية داخل العاصمة طرابلس.