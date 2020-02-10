فلسطين تسحب طلبها بالتصويت على "صفقة القرن" في الأمم المتحدة

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العين الإخباريةالإثنين 2020/2/10 08:19 م بتوقيت أبوظبي
فلسطين سحبت الطلب بسبب عدم توافر دعم دولي كاف
عدل الفلسطينيون عن طلب التصويت في مجلس الامن الدولي الثلاثاء على مشروع قرار يرفض خطة السلام الأمريكية بسبب عدم توافر دعم دولي كاف.
وقال دبلوماسيون في تصريحات صحفية، إن المشروع الذي قدمته اندونيسيا وتونس قد لا يحظى بدعم تسعة من أعضاء المجلس من أصل خمسة عشر، وهو الحد الادنى المطلوب لتبنيه من دون أن يلجأ احد الاعضاء الدائمين إلى حق النقض.
وكان ترامب أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.
وادعى أن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة، بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.
وزعم أن خطته للسلام ستمنح الفلسطينيين ضعف مساحة الأراضي المعروضة عليهم سابقا، موجها حديثه لنظيره الفلسطيني قائلا: "إذا اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة والعديد من الدول ستعاونك طول الطريق".
وتظاهر آلاف الفلسطينيين، في رد فعل مباشر، بالضفة الغربية وغزة؛ احتجاجا على خطة ترامب، معلنين رفضهم هذه الخطة وتمسكهم بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين.
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