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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميركل تأسف لقرار تخلّي كارينباور عن رئاسة حزبها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
عبَّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، عن أسفلها لقرار رئيسة حزبها "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" أنجريت كرامب-كارينباور عدم الترشح لمنصب المستشارية وعدم المنافسة مجددًا على رئاسة الحزب.
كانت كارنباور، التي تشغل أيضًا منصب وزيرة الدفاع الألمانية- قد أعلنت بشكل مفاجئ اليوم تخليها عن الترشح لمنصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقررة عام 2021، كما أعلنت عزمها التخلي عن رئاسة الحزب.
وكان حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" -الحاكم في ألمانيا- قد انتخب أنجريت كرامب كارينباور زعيمة جديدة للحزب خلفًا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
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