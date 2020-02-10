ميركل تأسف لقرار تخلّي كارينباور عن رئاسة حزبها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

عبَّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، عن أسفلها لقرار رئيسة حزبها "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" أنجريت كرامب-كارينباور عدم الترشح لمنصب المستشارية وعدم المنافسة مجددًا على رئاسة الحزب.



كانت كارنباور، التي تشغل أيضًا منصب وزيرة الدفاع الألمانية- قد أعلنت بشكل مفاجئ اليوم تخليها عن الترشح لمنصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقررة عام 2021، كما أعلنت عزمها التخلي عن رئاسة الحزب.

وكان حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" -الحاكم في ألمانيا- قد انتخب أنجريت كرامب كارينباور زعيمة جديدة للحزب خلفًا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.