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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلام: أمير قطر يعجل بزيارته إلى الأردن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
قالت وسائل إعلام أردنية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد سيزور المملكة خلال شهر فبراير/ شباط الجاري.
وأكدت وكالة "عمون" الأردنية أن أمير قطر سيزور العاصمة الأردنية عمان خلال الشهر الجاري، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية. ونشرت الوكالة خبراً لاحقاً ذكرت فيه أن الأمير قدم موعد زيارته إلى الأردن إلى يوم الأحد 23-2-2020، بحسب مصادرها.
وقالت المصادر إن الملك عبد الله الثاني سيستقبل أمير قطر في مطار ماركا، حيث ستشهد الزيارة بحث سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز متانتها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات في المنطقة.
وحسب "عمون"، شهدت العلاقات الثنائية بين عمان والدوحة، في الفترة الأخيرة "قفزة" كبيرة في العلاقات الأردنية القطرية.
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