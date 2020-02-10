شكرا لقرائتكم ليبيا: إيرادات النفط وصلت لـ "الصفر" خلال يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين إن إيرادات النفط، وهي المصدر الرئيسي لدخل البلاد، هبطت إلى الصفر في يناير بعدما أغلقت قوات من شرق البلاد ورجال قبائل موانئ نفطية رئيسية.

وذكر البنك، ومقره في طرابلس، أيضا في منشور على صفحته على فيسبوك أنه لم يدفع أي رواتب للعاملين بالدولة الشهر الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، حذر قبل حوالي أسبوع من أن إنتاج البلاد من الخام انخفض إلى 204 آلاف برميل يوميا بسبب عمليات إغلاق.

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وفرضت مجموعات موالية للجيش الليبي الذي يتمركز في شرق البلاد إغلاقاً منذ 18 يناير في عدد من الموانئ والحقول النفطية في شرق وجنوب ليبيا.

وتقول المؤسسة إن الإنتاج سينخفض في نهاية المطاف إلى 72 ألف برميل يوميا إذا استمر التوقف، من حوالي 1.2 مليون برميل يوميا في وقت سابق. وسيشكل ذلك قطع حوالي 94% من إمدادات النفط الليبي.

وقبل أكثر من أسبوعين، كشفت بيانات المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، تراجع الإنتاج النفطي الليبي بمعدل 75%.

وقالت المؤسسة في بيانها المتعلق بتبعات إقفال الإنتاج، إنه ابتداء من 18 يناير الماضي وحتى 23 من نفس الشهر، انخفض الإنتاج من 1,2 مليون برميل إلى 320 ألف برميل يوميا، ما يعني خسارة 899 ألف برميل في غضون أقل من أسبوع واحد. وأشارت إلى أن الفاقد التراكمي للإنتاج عن الفترة ذاتها بلغ 3,9 مليون برميل.