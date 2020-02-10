نبيل نقولا: اتركوا للمتفائلين فسحة إن الامل هو مفتاح الفرج

اشار النائب السابق ​نبيل نقولا​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "من المعقول كل واحد بيطلع عالتلفزيون يدعي بأنه محلل سياسي ويبدأ بالنعيق كالبوم وأن البلد سينهار"، معتبراً انها "محاولات لتيئيس الناس، فكفوا عن بخ سمومكم، الا يكفينا بعض محطات التلفزة وما تبثه من كذب وتوتير للوضع، واتركوا للمتفائلين فسحة إن الامل هو مفتاح الفرج".

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