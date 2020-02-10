نقابات العمال: نؤيد الدعوة إلى الإضراب غدا لإنقاذ الوطن

اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، أن "إسقاط حكومة حسان دياب غير المستقلة وغير الاختصاصية، واجب وطني على كل لبناني شريف، وأن منع عقد جلسة الثقة هو منع لاستمرار نهج الفشل والفساد والمحاصصة والانهيار، وحق دستوري للشعب المتضرر من قرارات هذا المجلس الذي أسقط محاسبة كل الوزراء الفاسدين والحكومات المتورطة بالفساد، وشرع البلد لمافيات السلطة التي نهبت واستباحت خيراته".
ورأى الخولي، في بيان، أن "على اللبنانيين ممارسة حقهم في الدفاع عن مستقبلهم ومستقبل أولادهم من حكومة محكومة بالفشل، نتيجة لخيارات سياسية حزبية ضيقة صاغت تلك الحكومة شكلا ومضمونا"، معلناً "تأييد الاتحاد الدعوة إلى الإضراب غدا"، داعياً العمال والموظفين وأصحاب العمل والأساتذة والطلاب الى "عدم التوجه الى أعمالهم وجامعاتهم ومدارسهم، والمشاركة في التظاهرات والاعتصامات وكل وسائل الضغط المشروعة لمنع جلسة مجلس النواب، إنقاذا لوطنهم لبنان".
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