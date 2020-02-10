نقابات العمال: نؤيد الدعوة إلى الإضراب غدا لإنقاذ الوطن

اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ​لبنان​ ​مارون الخولي​، أن "إسقاط حكومة حسان دياب غير المستقلة وغير الاختصاصية، واجب وطني على كل لبناني شريف، وأن منع عقد ​جلسة الثقة​ هو منع لاستمرار نهج الفشل والفساد والمحاصصة والانهيار، وحق دستوري للشعب المتضرر من قرارات هذا المجلس الذي أسقط محاسبة كل الوزراء الفاسدين والحكومات المتورطة بالفساد، وشرع البلد لمافيات ​السلطة​ التي نهبت واستباحت خيراته".

ورأى الخولي، في بيان، أن "على اللبنانيين ممارسة حقهم في الدفاع عن مستقبلهم ومستقبل أولادهم من حكومة محكومة بالفشل، نتيجة لخيارات سياسية حزبية ضيقة صاغت تلك ​الحكومة​ شكلا ومضمونا"، معلناً "تأييد الاتحاد الدعوة إلى الإضراب غدا"، داعياً ​العمال​ والموظفين وأصحاب العمل والأساتذة والطلاب الى "عدم التوجه الى أعمالهم وجامعاتهم ومدارسهم، والمشاركة في ​التظاهرات​ والاعتصامات وكل وسائل الضغط المشروعة لمنع ​جلسة مجلس النواب​، إنقاذا لوطنهم لبنان".