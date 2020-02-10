سامي الجميل: الجيش يثبت مرة جديدة أنه ضامن الاستقرار للوطن

تقدم رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"التعازي من ​قيادة الجيش​ وذوي العسكريين الشهداء واللبنانيين كافة، لاستشهاد ثلاثة عسكريين في ​الهرمل​ في أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في حماية المواطنين ومصالحهم"، معتبراً انه "مرة جديدة يثبت الجيش، في ظل التخبط السياسي، أنه ضامن الاستقرار والأمان للوطن".

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