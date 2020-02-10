النشرة: تشييع الشهيد أحمد حيدر أحمد الذي سقط يوم امس في الهرمل

افاد مراسل ​النشرة​ في ​البقاع​، عن "تشيع جثمان الشهيد الرقيب اول أحمد حيدر أحمد في ​المنصورة​ في قضاء الهرمل، حيث أقيمت مراسم خاصة أدتها امام منزل ذويه، ثلة من الضباط والعسكريين، الذين ادوا التحية وقدموا ​السلاح​، فيما لف النعش ب​العلم اللبناني​، بحضور ممثل قائد ​الجيش اللبناني​". إضغط للمزيد

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