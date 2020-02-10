النشرة: عودة المنصف البعتي لمنصبه كمندوب تونس بمجلس الأمن بعد اقالته

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" في ​نيويورك​ ​سمر نادر​، ان "عودة السفير منصف بعتي إلى منصبه كسفير في ​الأمم المتحدة​ بعدما اقالته تونس يوم الجمعة الماضي، بسبب تعاطفه مع ​الفلسطينيين​ وتنسيقه مع البعثة الإندونيسية في ​مجلس الامن​ لتحضير مشروع قرار يندد ويشجب ​صفقة القرن​". إضغط للمزيد

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