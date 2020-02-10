شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جلسة البرلمان.. ووزير الشئون النيابية يعتذر عن عدم حضوره أمس لظروف طارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إنه يعتذر لمجلس النواب عن عدم حضوره الجلسة العامة أمس الأحد، نظرا لظروف طارئة وحالة وفاة في الأسرة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

ووجه وزير شئون المجالس النيابية الشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب، وكل من تقدم بالعزاء له ولأسرته، ورد رئيس مجلس النواب، بتقديم العزاء للوزير.

ورفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة التي عقدها المجلس اليوم، على أن يواصل المجلس جلساته غدا الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة لوزير الزراعة.

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جدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتم إحالة القانون لمجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم الموافقة النهائية عليه فى جلسة قادمة.

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