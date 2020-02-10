ثلاثة معتقلين على خلفية “حراك الريف” يدخلون في إضراب عن الطعام

من جديد، أعلنت عائلات معتقلي حراك الريف، اليوم الاثنين، دخول معتقلين جدد في إضراب عن الطعام، لأزيد من شهر.

ونقلت جمعية “ثافرا’ لعائلات معتقلي حراك الريف، اليوم، عن أخت المعتقل عبد الإله العمراني، الموجود في سجن سلوان الناظور، دخوله اليوم في إضراب عن الطعام رفقة المعتقلين، بلال أهباض، ومحمود بوهنوش، لمدة 48 يوما، بدءً من اليوم.

المعتقل العمراني كان قد سبق أن اتصل بعائلته، نهاية الأسبوع الماضي، مخبرا إياها بعزمه الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما قال إنه “سوء معاملة”، ومن أجل تحقيق مطالب المعتقلين داخل المؤسسة السجنية.

وكانت جمعية عائلات معتقلي حراك الريف قد أصدرت، قبل أيام، تقريرا عن وضعية المعتقلين على خلفية الحراك في سجن الناظور، وعددهم 11 معتقلا، قالت فيه إنهم يعانون سوء التغذية والإهمال الطبي وضيق مدة الزيارة، والمكالمة الهاتفية مع عائلاتهم.

كما أكدت جمعية “ثافرا” في ذات التقرير، أنها فوجئت بما اسمته، “استمرار إدارة السجن الناظور 2 في تعنيف معتقلي حراك الريف، والضحية هذه المرة هو المعتقل عبد الحق الفحصي، الذي صرح في بيان صدر عنه، أخيرا، أنه تعرض للضرب، والشتم من طرف مدير السجن، وهو ما أكدته عائلته”، بحسب تعبيرها.