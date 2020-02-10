البطولة الاحترافية.. الوداد “يواجه” الفتح لتعزيز الصدارة

وليد لباب_صحافي متدرب

سيكون المركب الرياضي محمد الخامس، اليوم الاثنين في حدود الساعة الخامسة، على موعد مع مقابلة قوية برسم الدورة الـ 15، سيستقبل فيها المتصدر الوداد البيضاوي، فريق الفتح الرياضي.

فريق الوداد، ومن خلال مقابلة اليوم يأمل في التأكيد على حسم بطولة الخريف والوصول للنقطة رقم 35، فيما يتطلع الفتح لتسلق سلم الترتيب، واقتسام المركز الرابع مع الرجاء ولو مؤقتا.

وفي الجانب الأخر، ستستقبل النهضة البركانية، فريق أولمبيك آسفي المتألق عربيا والمتعثر محليا، على أرضية الملعب البلدي ببركان في حدود السابعة مساء، في مقابلة لا تقبل القسمة على إثنين، فالنهضة صاحب الـ 29 نقطة، ينتظر تعثر الوداد لوضع قدم معه في صدارة البطولة، فيما أولمبيك آسفي صاحب 17نقطة يأمل في خطف انتصار ثمين من بركان، سيبعده نسبيا عن مراكز الخطر.