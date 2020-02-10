تكريم روح الأمريكي براينت في حفل جزائز الأوسكار

هاجر لصفر – صحافية متدربة

لم يفوت سبايك، منتج أفلام أمريكي، مناسبة حفل جوائز الأسكار دون استحضار روح الراحل الأمريكي براينت، لاعب كرة السلة الشهير، والذي وافته المنية عقب تحطم طائرته قبل أيام قليلة.

وظهر سبايك فوق السجادة الحمراء خلال فقرات حفل توزيع الجوائز الأوسكار الـ92 ، ببدلة بنفسجية تحمل الرقم 24 تخليد لروح الراحل براينت.

ونزل خبر وفاة براينت كالصاعقة على محبيه ولكرة السلة الأمريكية، عقب حادث تحطم مروحية كان على مثنها رفقة ابنته بمدينة كالاباس بلوس أنجلوس يوم 26 يناير المنصرم.

يشار إلى أن براينت في جعبته رقم قياسي بعد نجاحه في تسجيل 12 تلاثية في مباراة واحدة في موسم 2003، إضافة إلى تتويجه بذهبيتين مع منتخب الأمريكي في كل من بكين 2008 و لندن 2012 .