أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الاثنين، إطلاق خدمة رقمية جديدة تمكن أصحاب امتياز بيع العربات من الدفع الإلكتروني للواجبات الثابتة المحددة في 300 درهم، المطبقة على إيصالات الشروع في استعمال العربات المنجزة بعد انتهاء فترة صلاحية الإيصال بالشروع في الاستعمال المؤقت.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن هذه الخدمة الجديدة، التي يمكن الولوج إليها من خلال خدمة “SIMPL” التسجيل والتمبر، تندرج في إطار مواصلة استراتيجيتها لرقمنة، وتحسين خدماتها الإلكترونية “SIMPL”.
وأبرز المصدر ذاته أن شهادات الدفع تتضمن مرجعا للتأكد من صحتها، وصدق المعلومات الواردة فيها، وذلك باستخدام الخدمة المتاحة على بوابة المديرية العامة للضرائب.
كانت هذه تفاصيل خبر مديرية الضرائب تفتح الباب أمام أصحاب امتياز بيع العربات للدفع الإلكتروني للواجبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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