السيسي يقترح إنشاء قوة إفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب وهذا هو موقف المغرب

أطلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال القمة الإفريقية المنعقدة، حاليا، في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا مقترحا إنشاء قوة إفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب، والإعداد لها في قمة، تستضيفها بلاده، غير أن مقترح السيسي لم يجد ترحيبا من المغرب.

مقترح السيسي لم يلق ترحيبا لدى المغرب، حيث خرج وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتفضيله لوجود تصور، موحد تعمل قوات الدول الإفريقية في إطاره بدل تشكيل قوة موحدة.

وفي ذات السياق، أوضح بوريطة في تصريح له، اليوم الاثنين، لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، أن “المغرب من الدول الإفريقية الأقدم مشاركة في عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، نحن شاركنا في أول عملية لحفظ السلام في 1960، قبل أن تكون منظمة الوحدة الإفريقية، كما شارك في أكثر من 15 عملية لحفظ السلام، وأخذنا من التجربة أن الأفضل من خلق قوات مشتركة هو أن يكون هناك تصورا مشتركا، كل قوة عندها استقلالية، وتساهم في إطار تصور مشترك”.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد عرض أمس الأحد، استعداد مصر لاستضافة قمة إفريقية تهدف إلى إنشاء قوة إفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب.

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وأشار السيسي، خلال افتتاح أعمال قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى أن أبرز التحديات، التي واجهت القارة الإفريقية، خلال العام الماضي، الذي تولت فيه مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب، والتطرف، لا سيما في منطقة الساحل، والقرن الأفريقي، فضلا عن تحدي تحقيق الاستقرار.

ولفت الرئيس المصري الانتباه إلى مقترح طرح خلال القمة الإفريقية بشأن عقد قمة إفريقية خاصة لبحث تشكيل قوة إفريقية متخصصة في مكافحة الإرهاب”، مؤكدا استعداد مصر لاستضافتها من واقع مسؤولياتها، وإيمانا منها بأهمية ذلك المقترح في تحقيق الأمن، والسلم في إفريقيا.

ودافع السيسي عن مقترح مصر لإنشاء القوة الإفريقية المشتركة، داعيا إلى التشاور المستفيض حول تلك القمة والقوة المقترحة بمعرفة مجلس الأمن، والسلم الإفريقي، والهيآت الإفريقية الأخرى، على أن يعرض لاحقا على القمة الإفريقية.