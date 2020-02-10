محكمة الصلح تجمّد أمر هدم بيت في أم الفحم حتى نهاية شباط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت محكمة الصلح في حيفا اليوم الاثنين، تجميد أمر هدم بيت محمود داهود في منطقة المعلقة في أم الفحم، وذلك حتى انعقاد جلسة المحكمة القادمة.

ومن المقرر انعقاد الجلسة القادمة ليوم 27 من الشهر الجاري، أي أن أمر التجميد ساري حتى 28 شباط/ فبراير بعد ترافع المحامي قيس ناصر عن العائلة.

وعلم أن لجنة التنظيم اللوائية في حيفا ستحدد جلسة لها في الأيام القريبة، لمناقشة الخارطة التفصيلية التي قدمتها بلدية أم الفحم، حيث من المقرر أن تضم هذه الخارطة بيت محمد داوود المهدد بالهدم.

وكانت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء أرسلت أمر هدم في وقت سابق لبيت محمود داوود، وهو بيت مكون من ٤ شقق قيد الإنشاء.