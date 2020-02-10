طمرة: إصابة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (24 عاما) بجروح وصفت بـ"المتوسطة"، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، مساء اليوم، الإثنين.
وذكرت الشرطة في بيان صدر عنها أن طواقم الإسعافات الأولية نقلت المصاب إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا.
وأشارت الشرطة إلى وصول عناصرها للمكان، وذكرت أنها تفحص "ملابسات الواقعة".
يذكر أنه اقتُرفت 8 جرائم قتل في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2020 الجاري، علما بأن العام 2019 الماضي شهد مقتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، في حين قُتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.
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