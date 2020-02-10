شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. مجلس كليات المجتمع يناقش قضية المتبعثين للخارج والان مع التفاصيل

الإثنين 10 فبراير 2020 ناقش رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى لكليات المجتمع الدكتوو عبدالله صالح الحاج ، اليوم بعدن ، مع الامين العام للمجلس ورؤساء الوحدات ، قضية مبتعثين كليات المجتمع بالخارج وكيفية تسويتهم بالجامعات اليمنية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 127 لسنة 2011 .

Advertisements وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الخطة الاستراتيجية للمجلس الاعلى للعام الحالي 2020 ، وموازنة كليات المجتمع الجديدة أبين - الريان - تعز ، واوضاع الكليات الخاصة وعملية التقييم الاكاديمي . وأكد الحاج ، على أهمية العمل المشترك في توجية قطاع البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضمن كافة مبعوثي كليات المجتمع الصادرة لهم قرارات الايفاد وفقا للقرار ، وكيفية تنفيذ برامج تطويرية وتحسينية لكليات المجتمع ضمن المعايير التي تواكب احتياجات السوق المحلي لمختلف التخصصات العلمية والمهنية .

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