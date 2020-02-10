عدن .. إجتماع موسع يقر تخصيص مساحة تخزينية لبرنامج الغذاء العالمي

الإثنين 10 فبراير 2020

ناقش إجتماع موسع لقيادات المنطقة الحرة وهيئة الأراضي عدن، عقد اليوم الإثنين، برئاسة أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن، بدر معاون، تخصيص مساحة لبرنامج الأغذية العالمي في المحافظة .



وأستعرض الإجتماع رسالة رئيس الوزراء الموجهة لرئيس الهيئة العامة للأراضي بعدن ، ورئيس المنطقة الحرة بناءً على رسالة وزير الإدارة المحلية - رئيس اللجنة العليا للإغاثة - عطفاً على رسالة مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بعدن ، بشان طلب تخصيص مساحة كافية في محافظة عدن لغرض بناء مخازن للبرنامج لإستخدامها في تخزين المواد والمستلزمات الإغاثية .

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وأقر الإجتماع ، تخصيص المساحة المطلوبة من برنامج الأغذية العالمي في المنطقة الصناعية التخزينية للمنطقة الحرة بعدن القريبة من ميناء الحاويات ، وذلك لإستيعاب من إقامة مخازن للبرنامج حتى يتسنى إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية بسهولة إلى مختلف المحافظات اليمنية .

وخلال الإجتماع ، أكد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة بدر معاون ، أهمية تعاون الجميع لما فيه خدمة المصلحة العامة لتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بدعم سبل العيش والتمكين المجتمعي وتعزيز الإستقرار وبناء القدرات ومشاريع التنمية الصغيرة في المحافظة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، والدكتور معين عبدالملك سعيد - رئيس مجلس الوزراء .

وأشار معاون ، إلى أن قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن على إستعداد لتقديم كل الدعم والمساندة للمنظمات الإغاثية والإنسانية لتسهيل أعمالها ، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه أعمالها وتشجيعها لتنفيذ كافة المشاريع والبرامج النوعية المرتبطة بحياة المواطنين .