صحفي يمني يكشف عن تنسيق كبير بين حزب الله والإصلاح في المهرة

الإثنين 10 فبراير 2020

كشف الصحفي اليمني، جلال الشرعبي، عن وجود تنسيق كبير بين حزب الله اللبناني، وميليشيا الحوثي الإنقلابية وتنظيم الإخوان المسلمين في محافظة المهرة التي يتواجد فيها أعضاء الحزب منذ 2013م .



وقال الصحافي الشرعبي، في تغريدات على حسابه في "تويتر"، إن حزب الله يتواجد بقوة بالمهرة منذ العام 2013 باعتبارها منفذاً مهماً لشبكة تهريب مخدرات إلى السعودية تعمل لصالحه وتحقق عائدات مالية مهولة.

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وأوضح الشرعبي أن التدخل الخارجي بالمهرة يعتمد على مسارين، أحدهما عبر ضباط مخابرات إيرانيين وقطريين يقيمون في مدينة صلالة العمانية ويديرون لقاءات بقيادات تنتمي لتنظيم الإخوان من محافظتي المهرة وشبوة اليمنيتين.

وأضاف "أما المسار الثاني للتدخل الخارجي في المهرة فيقوم عبر خلايا يديرها حزب الله في لبنان عبر مسؤول يدعى "أبو الهادي" وأخرى يشرف الحوثيون عليها تحت مسؤولية الغماري رئيس هيئة الأركان التابع للحوثيين" .

أكد أن المسلحين الذين يظهرون خلف علي سالم الحريزي وكيل أول محافظة المهرة السابق معظمهم من منطقة آنس في ذمار وبني مطر في صنعاء وعمران وكان اختيارهم مدروساً ومحدداً. وفيما اعتبره دليلاً على الانسجام بين الحوثيين وتنظيم الإخوان، أشار الصحفي الشرعبي إلى أن اعتصام المهرة لم يهاجم الحوثيين مطلقاً، كما لفت الانتباه إلى وجود "الطابع الحوثي" على شعار اعتصام المهرة.