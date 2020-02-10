اليمن.. مستشفى المخا العام يقيم مخيم طبي لفحص ومعالجة العيون

الإثنين 10 فبراير 2020

يواصل مستشفى المخا العام مخيمه الطبي لفحص ومعالجة أمراض العيون، بمشاركة الطبيب المتخصص في علاج وجراحة العيون الدكتور، محمد الأغبري .



ويستمر المخيم الذي بدأ في الثامن من فبراير الجاري، حتى الـ20 فبراير، ويهدف إلى تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين والنظارات الطبية لمن يحتاجها بأسعار رمزية.

وقال الأغبري أن المخيم يستهدف في البداية عمليات الكشف الطبي وتحديد المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية.

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وأوضح، أنه يبحث مع إدارة المستشفى عن منظمات ممولة لإجراء العمليات الجراحية للمرضى بشكل مجاني.

من جانبه، قال مدير مستشفى المخا د/نصر عسكر، أن المخيم يقدم خدمات الفحص والإستشارة والمعاينة وكذا العلاج للمرضى.

وأضاف" أن المرضي الذين يحتاجون إلى نظارات طبية يتم صرفها مباشرة أما المرضى الذين يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية سيتم تأجيل إجرائها إلى الشهر القادم.

وأستقبل المخيم في يومه الأول 100 حالة مرضية منها 40 حالة بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة لسحب المياه البيضاء. وهذا المخيم هو الأول الذي يقام في المديرية منذ تحريرها من مليشيات الحوثي في مارس 2017.