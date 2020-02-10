معين عبدالملك يبحث مع منظمة اوكسفام إنشطتها وبرامجها في ثمان محافظات

الإثنين 10 فبراير 2020

بحث رئيس الوزراء، اليمني معين عبدالملك اليوم في العاصمة عدن، مع المدير التنفيذي لمنظمة اوكسفام خوسيه ماريا فيرا فيلاسيان، جوانب التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة والمنظمة في مجال الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الاف اليمنيين المتضررين .



وتطرق اللقاء إلى بحث تحسين خدمات المياه والصرف الصحي وبناء سبل العيش والتغلب على تبعات الحرب العبثية التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

وأستعرض اللقاء الأنشطة والبرامج التي تنفذها المنظمة الدولية حاليا في ثمان محافظات يمنية لمساعدة السكان في الوصول الى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، وإصلاح شبكات المياه وتنظيم حملات التوعية المجتمعية، وتقديم مساعدات نقدية من خلال برنامج النقد مقابل العمل .

Advertisements

وخلال اللقاء عبر رئيس الوزراء عن تقديره للدور الإنساني الذي تلعبه منظمة أوكسفام في اليمن واسهاماتها الى جانب المنظمات ووكالات الإغاثة الأخرى في التخفيف من حجم المأساة الإنسانية التي خلفها انقلاب المليشيات الحوثية على الشرعية ومؤسسات الدولة في اليمن.. لافتا الى حرص الحكومة على تعزيز التعاون والشراكة وتطوير العمل والتنسيق مع المنظمات الإنسانية وفي مقدمتها منظمة اوكسفام بما من شأنه الوصول الى المواطنين بشكل فعال والاستفادة القصوى من المنح والمساعدات الإنسانية.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة ستقدم كافة أوجه الدعم والحماية اللازمة لتسهيل عمل المنظمات الاغاثية وتذليل الصعوبات التي قد تعترض نشاطها في اسناد جهود الحكومة للتخفيف من حدة الازمة الإنسانية.

بدوره استعرض المدير التنفيذي لمنظمة اوكسفام البرامج والأنشطة التي تنفيذها المنظمة في اليمن منذ سنوات طويلة والتي تركز بدرجة أساسية على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي وتوفير سبل العيش للسكان في ثمان محافظات يمنية .. معربا عن ارتياحه الكبير للشراكة والتعاون القائم مع الحكومة اليمنية وما تقدمه من دعم وتسهيلات للمنظمة للقيام بعملها الإنساني والاغاثي في اليمن.