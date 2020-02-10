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ليوث الرافدين يتغلبون على السعودية في الاطار الودي

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2020-02-10 | 16:23

ليوث الرافدين يتغلبون على السعودية في الاطار الودي

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تغلب منتخب الشباب لكرة القدم، على نظيره السعودي في المباراة الودية التي اقيمت بمدينة الدمام .
المباراة التي تأتي ضمن استعدادات ليوث الرافدين لكأس العرب اقيمت على ملعب الامير محمد بن فهد في الدمام وانتهت بفوز العراق بنتيجة 3-2.

وتقام البطولة العربية في مدن الرياض والدمام والخبر خلال الفترة من 17 شباط الحالي حتى 5 اذار القادم.


ويشارك في منافسات البطولة 16 منتخباً، وهي العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى، والمغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في الثانية، والسعودية وفلسطين والجزائر ومصر في الثالث، بالإضافة إلى السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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