ليوث الرافدين يتغلبون على السعودية في الاطار الودي

2020-02-10 | 16:23
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تغلب منتخب الشباب لكرة القدم، على نظيره السعودي في المباراة الودية التي اقيمت بمدينة الدمام السعودية.
المباراة التي تأتي ضمن استعدادات ليوث الرافدين لكأس العرب اقيمت على ملعب الامير محمد بن فهد في الدمام وانتهت بفوز العراق بنتيجة 3-2.
وتقام البطولة العربية في مدن الرياض والدمام والخبر خلال الفترة من 17 شباط الحالي حتى 5 اذار القادم.
ويشارك في منافسات البطولة 16 منتخباً، وهي العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى، والمغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في الثانية، والسعودية وفلسطين والجزائر ومصر في الثالث، بالإضافة إلى السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة.
وتقام البطولة العربية في مدن الرياض والدمام والخبر خلال الفترة من 17 شباط الحالي حتى 5 اذار القادم.
ويشارك في منافسات البطولة 16 منتخباً، وهي العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى، والمغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في الثانية، والسعودية وفلسطين والجزائر ومصر في الثالث، بالإضافة إلى السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة.
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