مستشار ترامب لـ الخليج 365: لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر

أكد مستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر، مؤكداً أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الإنسحاب.
وأضاف أن القوات الأمريكية باتفاق مع الحكومة العراقية موجودة لمساعدة العراق ضد داعش".
ونشرت وسائل اعلام تصريحاً نسب الى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي قوله ان ثلاث دولة هي فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدمت طلباً الى قيادة العمليات المشتركة، من اجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق.
وصادق مجلس النواب في (5 كانون الثاني 2020) على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، رداً على اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في قصف أميركي قرب مطار بغداد.
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