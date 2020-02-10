أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن عناصر جهاز مكافحة الارهاب يعاودون انتشارهم وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عناصر جهاز مكافحة الارهاب يعاودون انتشارهم في تقاطعات مناطق وسط بغداد". يشار الى أن عناصر قواته جهاز مكافحة الارهاب تقوم بين فترة واخرى بالانتشار في عدد من مناطق العاصمة بغداد منذ انطلاق التظاهرات في الأول من تشرين الاول الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: مكافحة الارهاب يعاودون انتشارهم وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.