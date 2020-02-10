الدفاع المدني يعالج حادث انقلاب صهريج في الديوانية

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن معالجة حادث انقلاب صهريج في محافظة الديوانية.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني الديوانية مركز دفاع الشامية سيطرت على حادث انقلاب صهريج محمل بمادة النفط الأسود على الطريق الرابط بين ديوانية-نجف ضمن قضاء الشامية".
وأضافت أنه "تم تطويق المكان والقيام بعملية التبريد للمنتوج المسكوب مع إزالة المادة المسكوبة من الشارع لتلافي حصول حوادث انزلاق للمركبات المارة ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية".
وأضافت أنه "تم تطويق المكان والقيام بعملية التبريد للمنتوج المسكوب مع إزالة المادة المسكوبة من الشارع لتلافي حصول حوادث انزلاق للمركبات المارة ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية".
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