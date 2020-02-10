كورونا' يتسبب بهبوط حاد في أسعار الغاز المسال في آسيا

شهدت سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا هبوطا حادا في نهاية يناير الماضي، إذ تعرضت لضغوطات من زيادة المعروض بسبب مخاوف من تأثير تفشي فيروس "كورونا" على واردات الصين.
واعتبر الموقع أن ما تشهده سوق الغاز الآسيوية "أمر لم يحدث بتاتا"، قائلا إن الفيروس أصاب أسعار الغاز المسال "في مقتل".
وأشار إلى أن الطقس الحار هذا الشتاء بالإضافة لانتشار فيروس "كورونا" ساهما في انخفاض الطلب الغاز الطبيعي المسار في الدول الآسيوية.
وعلق كبير المحللين الاستراتيجيين للغاز العالمي في شركة IHS Markit، مايكل ستوبارد، على الوضع القائم قائلا، إن "أي تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين نتيجة انتشار كورونا، سينعكس مباشرة على استهلاك الغاز وعلى واردات الغاز الطبيعي المسال".
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن "انتشار فيروس كورونا سيضر بالسوق العالمية، التي تبحث بالفعل عن مؤشرات لدعم الطلب على موارد الطاقة".
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