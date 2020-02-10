بالصور.. فتح شارع مغلق منذ 13 عاماً جنوبي بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، عن رفع كتل كونكريتية وفتح شارع مغلق منذ 13 عاماً جنوبي بغداد. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة بلدية الدورة احدى ملاكات أمانة بغداد قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتح الشارع الخدمي المحاذي لشارع ابو طيارة الرئيسي ضمن المحلة 838 منطقة الدورة جنوب بغداد". Advertisements وأضاف البيان أن الشارع "المغلق منذ سنة 2007 بعد استحصال الموافقات اللازمة".

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