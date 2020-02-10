وزير الزراعة: الوزارة أوقفت دخول 25 مادة نباتية وحيوانية الى البلاد

وقال الوزارة في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي وتابعته الخليج 365، إن "وزيرها الزراعة الدكتور صالح الحسنى ناقش طرق النهوض بالقطاع الزراعي وبشقيه النباتي والحيواني فضلا عن إيجاد فرص استثمارية مناسبة مع اتحاد الاقتصاديين العراقيين خلال الندوة التي أقامها الاتحاد بعنوان (حماية المنتوج الوطني الزراعي والحيواني ضرورة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي)".ونقلت الوزارة عن الحسين قوله في الندوة، إن "خطط الوزارة تلخصت بدعم المنتج المحلي خلال منع الاستيراد وإيقاف دخول المواد الزراعية للبلاد وبما انعكس بشكل كبير على تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تشغيل الأيدي العاملة وامتصاص البطالة"، لافتا أن "ماتحقق خلال عام ٢٠١٩ من زيادة في الإنتاج كان بنفس تخصيصات ٢٠١٨ الا ان الوزارة أوقفت دخول ٢٥ مادة نباتية وحيوانية وتمكنت من رفع مستويات إنتاج محاصيل الحبوب وتوفير مبالغ استلام التمور وتمكين أصحاب البساتين من الحصول على المردود المادي الجيد".وأضاف، أن "العراق وبما يمتلكه من مقومات اقتصادية وموارد طبيعية ومياه تمكنه من النجاح في العمل الزراعي يحتاج فقط إلى الادارة الجيدة التي تتمكن من رسم خطط زراعية فعاله"، مشيرا إلى "ضرورة تفاعل كوادر وزارة الزراعة والوزارات الأخرى مثل التعليم العالي في مجالات الدراسات العليا وتدريب الكوادر العلمية".

وتعلن وزارة الزراعة بين الحين والآخر عن منع استيراد بعض المواد لوفرتها محليا، بحسب بيانات سابقة للوزارة.