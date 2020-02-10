انت الان تتابع مقتل 5 جنود أتراك في هجوم على موقع للمراقبة في إدلب بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مدرعات تركية بالقرب من مدينة ادلب

ذكر مسؤولون أتراك أن قوات الحكومة السورية هاجمت موقعا عسكريا تركيا في منطقة تفتناز بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا اليوم الاثنين، ونقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية عن وزارة الدفاع التركية قولها إن خمسة جنود قتلوا.

وقال المسؤولون لرويترز إن القوات التركية ترد بعد الهجوم على تفتناز، حيث أرسلت أنقرة قوات مؤخرا بعد تقدم القوات الحكومية السورية في المنطقة.