شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتحار مصري داخل المحكمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020 الخليج 365 أنهى مصري في منتصف العقد الخامس من العمر، حياته داخل مقر المحكمة بعد تناوله مادة سامة كانت بحوزته أثناء حضوره نظر قضية أقامها ضد زوجته.

Advertisements بدأت الواقعة داخل مقر محكمة ميت غمر بمحافظة الدقهلية بسقوط ”م. ع“ على الأرض؛ عقب تأجيل جلسة قضية أقامها ضد زوجته لنفي نسب أبنائه له لشكه في سلوك زوجته. وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات والكشف الصحي الأولي، تبين أن الزوج تناول مادة سامة كانت بحوزته فور سماع حكم القاضي بتأجيل نظر القضية لموعد لاحق. ونقل رجال الأمن الزوج للمستشفى الحكومي اعتقادا بإصابته بغيبوبة، أو أزمة صحية مؤقتة، إلا أنه تبين وفاته بتناول مادة سامة فور الكشف الطبي عليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتحار مصري داخل المحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.