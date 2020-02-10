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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش يُعلن تفكيك ألغام زرعها الحوثيين في البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
الخليج 365
تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني، من تفكيك 7 ألغام بحرية زرعها الحوثيين، في البحر الأحمر غرب جزيرة "سانا" بالقرب من المياه الدولية.
وأفاد "المرصد اليمني للألغام" - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الاثنين، بأن الفرق الهندسية التابعة للقوات الحكومية فككت 7 ألغام بحرية للحوثيين، وأنه تم العثور على هذه الألغام قرب جزيرة "سانا" الواقعة في البحر الأحمر، قبالة مديرية "ميدي " بمحافظة "حجة " شمال غرب اليمن.
وكان المتحدث باسم "قوات تحالف دعم الشرعية " العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح: بأن استمرار مليشيا الحوثي في زراعة الألغام البحرية يمثل تهديدًا حقيقيًا لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق "باب المندب " وجنوب البحر الأحمر.
وأدى انفجار الألغام البحرية التي زرعتها مليشيا الحوثي في البحر الأحمر إلى مقتل عشرات الصيادين اليمنيين، وتوقف عملية الصيد نتيجة كثافة الألغام البحرية التي زرعت في البحر.
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