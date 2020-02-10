كورونا.. الشرطة تلاحق شخصين هربا من الحجر الصحي.. وطبيب مصري: اكتشفت وجود الفيروس في 2012 بالسعودية وتم ترحيلي

أعلنت الصين عن مؤشرات إيجابية للغاية في مواجهة فيروس كورونا المستجد المتفشي في البلاد وعدد من دول العالم.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الصين أعلنت عن تسريع عمليات أدوية أظهرت مؤشرات إيجابية في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت أن الأدوية أظهرت نتائج إيجابية في تخفيف أعراض فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الرسمي الصيني تأكيده، أن قرار توفير الأدوية التي كان لها أثر علاجي ضد "كورونا" تم اتخاذه خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء لي كه تشيانج.

وفي وقت سابق اليوم، الإثنين، أعلنت الصين ارتفاعا جديدا في ضحايا فيروس كورونا، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، لتقترب حالات الوفاة من الألف حالة.

أعلنت الشرطة في هونغ كونغ أنها تبحث عن شخصين فارين من الحجر الصحي، وذلك في مخالفة لقرار الحجر الصحي الذي فرضه الإقليم على كل وافد من الصين إليه.

وبموجب ذلك الإجراء أضحى لزاما على كل وافد من البر الصيني أن يعزل نفسه لمدة أسبوعين في منزله أو في الفندق أو في أي مكان آخر يختاره، وبإمكان السلطات مراقبة مدى احترامه لهذا الحجر من خلال الاتصال به هاتفيا يوميا وزيارته بصورة مفاجئة، وذلك تحت طائلة السجن لمدة 6 أشهر، و غرامات مالية كبيرة.

وفي حال لم يكن لدى الوافد من الصين القارية إلى هونغ كونغ مسكن فإن سلطات المنطقة ستقتاده إلى أحد مراكز الإقامة التي استحدثتها لهذه الغاية.

وارتفع عدد الوفيات إلى 908، بالإضافة لاثنين آخرين خارج الصين، وقالت وزارة الصحة الصينية إنها اكتشفت إصابة 3062 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البر الرئيسي الصيني إلى 40171.

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ورغم زيادة عدد الإصابات، لكن ذلك يحدث بوتيرة أقل، مما يعطي مؤشرا إلى فعالية أساليب الوقاية التي تتبعها بكين، مثل فرض حجر صحي بشكل صارم. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

بدوره، قال الدكتور علي زكي، أستاذ علم الميكروبايولوجي في جامعة طب عين شمس، إنه أول من اكتشف متلازمة شرق المتوسط التنفسية المعروفة باسم “فيروس كورونا”، حيث كان ذلك في عام 2012 بأحد مستشفيات مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه توصل لذلك بعد تحليل العينة، والتأكد بأنه مختلف عن فيروس السارس العادي.

وأضاف زكي، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن السعودية فتحت تحقيقًا معه بعد إعلانه اكتشاف الفيروس في2012، وتم ترحيله من المملكة، إلا أن ذلك كان سببا رئيسيا في انتشار المرض ثم انتقاله إلى دول مجاورة، وتحقيقه أرقاما قياسية، مؤكدًا أن عدم إعلان المرض وعدم الشفافية في إعلان وجود مرضى؛ يؤدي لزيادة انتشار المرض.

وفي وقت سابق، نشر مستخدمو التواصل الاجتماعي صورة تحمل عنوان شكل فيروس كورونا الجديد، والتي لاقت رواجًا كبيرًا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

ويوضح “القاهرة 24” كيف توصلت السلطات الصينية لـ شكل الفيروس كورونا الجديد، وذلك بعد استخراج الفيروس من داخل رئة أحد المرضى هناك، بعد وفاته جراء إصابته بالفيروس.

وقام مركز National Microbiology Data Center بتصوير شكل فيروس كورونا الجديد في أحد المختبرات الموجودة داخل المركز، والموجود في مدينة ووهان الصينية، والتي اعتبرها الكثيرون مركزًا لانتشار الفيروس، حيث بدأ من خلالها انتشار الفيروس إلى العالم كله.

وأكد رئيس بلدية ووهان، في مؤتمر صحفي، أن فيروس كورونا الجديد أجبر قرابة 5 مليون من سكان المدينة على مغادرتها.

يُذكر أنه في وقت سابق قررت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، وإدارة المحاجر، رفع حالة التأهب على المنافذ الحدودية؛ وذلك في محاولة منها لحمايتها ومنع تسلل فيروس كورونا الجديد إلى داخل مصر، حيث تعتبر محافظة البحر الأحمر البوابة الشرقية لجمهورية مصر العربية.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية على المنافذ الحدودية لمواجهة مخاطر دخول فيروس كورونا للبلاد.