الأحدب: كفى استدعاء ناشطين من دون سبب

إعتبر النائب السابق ​مصباح الأحدب​، أن "استدعاء الناشط ربيع الزين من بعض ​القضاء​ المسيس هو لأسباب كيدية وللتشفي به خدمة للسلطة، كفى استدعاء ناشطين من دون سبب وكفى افتراء وتلفيق ملفات".

وفي بيان له، أشار الأحدب إلى أن "تصرفات ثوار عكار أتت كردة فعل على التصرفات الطائفية والاستفزازية لمسؤولين في ​السلطة​، وعلى القضاء ملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم لأنهم يأخذون البلد نحو فتنة طائفية. وعلى ثوار ​طرابلس​ أن يوحدوا صفوفهم مع ثوار عكار وباقي المناطق ولا سيما ثوار ​كسروان​ الذين نوجه لهم التحية لتضامنهم مع أهل طرابلس ونبذهم الطائفية البغيضة، إذ بالتكاتف بإمكاننا مواجهة هذه السلطة الفاسدة والمفلسة والطائفية".

ولفت الأحدب إلى أنه "على من ينسق مع أجهزة هذه السلطة الفاسدة أن يستيقظ وألا يكون أداة بأيدي من أفقره وظلمه وورطه ب​السلاح​ وزجه بالسجون". داعياً إلى "كسر حاجز الخوف ومطالبة كل من استخدمكم وتآمر عليكم بتعويض سنوات عمركم التي ضاعت".