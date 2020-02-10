المشنوق: أحجب الثقة عن حكومة انتحال الصفة لصاحبها جبران باسيل

أعلن النائب ​نهاد المشنوق​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه و"من خارج ​مجلس النواب​، أحجب الثقة عن ​حكومة​ انتحال الصفة، لصاحبها الوزير الدائم للكهرباء المقطوعة ​جبران باسيل​"، موضحاً انه "آن الأوان ليعلم الثوّار أن السؤال والجواب هو في ​بعبدا​، وليس في أي مكان آخر، ولا خطأ في مطالبتهم ب​انتخابات​ نيابية مبكّرة وفق قانون جديد، تعيد الاستقرار الوطني إلى مؤسساتنا".

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