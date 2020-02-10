مرتضى: نعمل انطلاقا من مشروع بأن تكون الوزارة لكل اللبنانيين دون استثناء

أعتبر وزير ​الزراعة​ والثقافة ​عباس مرتضى​، خلال استقباله وفودا من نقابات مزارعي ​البطاطا​، والنقابات والاتحادات الزراعية، انه "عندما يكون باب الحوار مفتوحا بين كل الجهات المعنيين بقطاع الزراعة، تتوضح الصورة، ونحن أطلقنا منذ اليوم الأول شعار أننا إلى جانب المواطنين ال​لبنان​يين وإلى جانب كل القطاعات المعنيين فيها، وخلال اليومين الماضيين حصل سوء فهم لبعض الأمور، ووصلت الأفكار في غير محلها، واليوم توضحت كل المسائل، فنحن بذلنا هذا الجهد لحفظ المستهلك اللبناني والمزارع والمستورد، وهذا واجبنا في حفظ جميع هذه القطاعات".

ولفت مرتضى الى ان "العمل يجري انطلاقا من مشروع بأن تكون الوزارة لكل اللبنانيين من دون استثناء، ونحفظ ​المزارعين​ في عكار، كما نحفظ المزارعين في ​بعلبك الهرمل​ وفي كل لبنان، ونحفظ في الوقت نفسه المواطن اللبناني حتى لا نصل إلى يوم يباع فيه كيلو البطاطا بسعر مرتفع، أو أن تحتكر البطاطا، كما أننا نحرص على تنفيذ الاتفاقيات مع الدول، وخاصة مع ​الدول العربية​ التي هناك بيننا وبينها اتفاقيات للتبادل التجاري"، داعياً لـ"تشكيل فريق عمل واحد، وان باب الوزارة مفتوح للجميع، وإذا كان هناك أي استفسار أو أمر غير جلي، يمكن لأي مواطن أو مزارع أو أي معني في ​الدولة اللبنانية​ الحصول من الوزارة على أي مستند أو معلومة، ليكون مطمئنا، لأن شعارنا هو الشفافية"، مشيراً الى ان "هذه ​الحكومة​ جاءت في ظروف صعبة لكي تقف إلى جانب المجتمع والناس، لنتمكن من الخروج من أزماتنا، ولا يمكن أن نكون مشروع أزمة في البلد، بل نحن مشروع حل إن شاء الله، وسنبذل قصارى جهدنا حتى لا نقصر في هذا الاتجاه، وهذا أقل الواجب المترتب علينا القيام به، انطلاقا من إيماننا بوطنيتنا، ومن حبنا لوطننا لبنان ولكل اللبنانيين".