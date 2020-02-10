ديب للحريري: التيار خلصك من الفرامة وإنجازات الإقتصاد خليهم إلك

رد عضو تكتل "​​لبنان​ القوي​" النائب ​حكمت ديب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، موضحاً انه "سأعطيك إنجاز واحد، التيار خلصك من الفرامة وإنجازات ​الإقتصاد​ خليهم إلك".

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