النشرة: اشكال بين الاهالي ودورية لليونيفيل ببرعشيت والجيش عمل على فضه

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​النبطية​، عن "وقوع اشكال بين الاهالي ودورية مؤللة لليونيفيل في ​برعشيت​ بعد دخول الدورية لاحد الاحياء من دون مواكبة الجيش، مما استدعى تدخلاً سريعاً من قبل عناصر ​مخابرات الجيش​، حيث عملوا على فض الاشكال، ومرافقة الدورية الى ان وصلت الى أحد مراكزها في ​بنت جبيل​".

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