ميشال ضاهر: لا استطيع اعطاء الثقة للحكومة ان لم تكن حكومة انقاذ

أوضح النائب ​ميشال ضاهر​، في حديث له، انه "لديه مطالب اقتصادية ومالية محددة من ​الحكومة​ وأنتظر خطتها، فإذا لم تكن حكومة انقاذ بكل ما للكلمة من معنى لا استطيع ان امنحها الثقة، فثقتي رهن ما سيتضمنه رد رئيس الحكومة بعد كلمات النواب".

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