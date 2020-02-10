النشرة: تشييع الشهيد حسن عز الدين الذي سقط يوم امس في الهرمل

افاد مراسل ​النشرة​ في ​البقاع​، عن "تشييع قيادة ​الجيش اللبناني​، ومديرية المخابرات وبلدة ​عرسال​ الشهيد ​حسن عز الدين​ الذي سقط خلال مطاردة و​مداهمة​ ​سيارة​ مسروقة في ​رأس العاصي​ في ​الهرمل​، بحضور ضباط وعناصر الجيش اللبناني والعميد كرم فريجي ممثل ووزير الدفاع والعماد قاد الجيش وبحضور شعبي مهيب". إضغط للمزيد

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