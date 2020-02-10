وفد من القوات اللبنانية يزور المطران عبد الساتر لبحث اخر التطورات

زار وفد من منطقة ​بيروت​ في حزب "القوات اللبنانية"، رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران ​بولس عبد الساتر​، للبحث في آخر المستجدات على "الساحة السياسية وسبل التعاون للنهوض بالوضع الراهن ومساعدة أبناء المنطقة على تخطي ​الأزمة​ الحالية".

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