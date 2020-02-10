قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقود غادر منزله ببلدة وادي الريحان ولم يعد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود عصام أحمد زهرمان (مواليد عام 2003، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 8/2/2020 منزل عائلته الكائن في بلدة وادي الريحان - عكار، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعد حتى تاريخه.
ودعت المديرية المواطنين الذين "شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر العبدة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 470643/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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