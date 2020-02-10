قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقود غادر منزله ببلدة وادي الريحان ولم يعد

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة القاصر المفقود عصام أحمد زهرمان (مواليد عام 2003، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 8/2/2020 منزل عائلته الكائن في بلدة وادي الريحان - عكار، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعد حتى تاريخه.

ودعت المديرية المواطنين الذين "شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر العبدة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 470643/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".