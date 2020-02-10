النشرة: تساقط الثلوج يعيد اغلاق طريق شبعا في حاصبيا

أفاد مراسل ​النشرة​ في منطقة حاصبيا، انه وبالرغم من الجهود التي تبذلها الفرق التابعة ل​وزارة الأشغال العامة​ والورش التابعة ل​بلدية شبعا​ من أجل فتح الطرقات داخل البلدة والمؤيدية اليها، فإن استمرار تساقط ​الثلوج​ يعيد اقفالها من جديد جراء تحول المتساقطة إلى طبقة سميكة من الجليد في ظل موجة الصقيع التي تلف المنطقة والتي تجاوزت ال6 درجات تحت الصفر".

هذا وطلبت ​البلدية​ من الأهالي "عدم التحرك بالسيارات حفاظا على سلامتهم من خطر الانزلاقات وإفساح بالمجال أمام عمل الورش التي تعمل على رش الملح وإزالة الثلوج في الشوارع الداخلية".