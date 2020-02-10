أفاد مراسل النشرة في منطقة حاصبيا، انه وبالرغم من الجهود التي تبذلها الفرق التابعة لوزارة الأشغال العامة والورش التابعة لبلدية شبعا من أجل فتح الطرقات داخل البلدة والمؤيدية اليها، فإن استمرار تساقط الثلوج يعيد اقفالها من جديد جراء تحول المتساقطة إلى طبقة سميكة من الجليد في ظل موجة الصقيع التي تلف المنطقة والتي تجاوزت ال6 درجات تحت الصفر".
هذا وطلبت البلدية من الأهالي "عدم التحرك بالسيارات حفاظا على سلامتهم من خطر الانزلاقات وإفساح بالمجال أمام عمل الورش التي تعمل على رش الملح وإزالة الثلوج في الشوارع الداخلية".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تساقط الثلوج يعيد اغلاق طريق شبعا في حاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.