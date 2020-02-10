أعلنت ​كتلة المستقبل​ بعد انعقادها أنها ستحضر ​جلسة الثقة​ غداً الثلاثاء لكنها لن تعطي الثقة للحكومة لأنها لا تعبر عن رأي الشعب وهي ليست حكومة تكنوقراط. وأكدت الكتلة على وجوب إحترام حرية الرأي والتعبير السلمي للمتظاهرين.

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كانت هذه تفاصيل خبر كتلة المستقبل: قررنا حضور الجلسة وحجب الثقة عن الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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