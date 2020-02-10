سكاف: انتهى وقت التصفيف والتطبيل للطبقة السياسية المسؤولة عن ازمة البلاد

وجهت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحية للمطران ​بولس عبد الساتر​، معتبرة انه "تحدث بلسان كل لبناني يحب بلده ولديه كرامة وضمير"، مشيرة الى انه "انتهى وقت التصفيف والتطبيل لكل الطبقة السياسية المسؤولة عن ازمة البلاد لعشرات السنوات، والمفروض ان ترفع المرجعيات الوطنية كافة صوتها في وجهها، ويحملوهها وحدها مسؤولية الانهيار وأخد البلد الى الهاوية“.

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