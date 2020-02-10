مصطفى حمدان: لقد شوّه المنافقون الخطاب السامي للمطران عبد الساتر

لفت امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​العميد مصطفى حمدان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "لقد شوّه المنافقون وقناصي الفرص جماعة المدعو ​سمير جعجع​ و قواته الخطاب السامي والوطني الجامع صدى كل المخلصين ل​لبنان​ الوطن السيد والحر لسيادة رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر في ​عيد مار مارون​ المبارك، وهم يحاولون إظهار هذا الوعي الوطني الشامل للحراك الشعبي المبارك ضد فيدرالية المذاهب و​الطوائف​ الفاسدة والمفسدة الذين هم حجراً أساسياً فيها، أنه صادر عن نقطة ارتكاز صانع الكانتونات غبّ الطلب المتمترس في ​معراب​"، معتبراً انه "اذا كنتم صادقين استقيلوا من ​المجلس النيابي​ عندئذ ستكونوا صوت الحراك في كل مكان ولستم أكذب من يستغل صوت ​الحراك الشعبي​ في ​مجلس النواب​".

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