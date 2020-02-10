"سانا": انفجار سيارة مفخخة بمنطقة المزة في دمشق

أفادت وكالة "سانا" السورية عن ​انفجار​ عبوة ب​سيارة​ بالقرب من صالة الجلاء في ​منطقة المزة​ بالعاصمة السورية دمشق، من دون تفاصيل أخرى.

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