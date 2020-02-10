مرزوق الغانم:رفضنا لصفقة القرن هو تعبير أغلب الشعوب العربية والإسلامية

إعتبر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أنه "نحن في الكويت أبناء الشيخ صباح الأحمد لا يمكن إلا أن نعبر عن جوهر هذه المدرسة"، مؤكداً أن "رفضنا لصفقة القرن هو تعبير عن مشاعر الغالبية العظمى من الشعوب العربية والإسلامية".
وكان مجلس الأمة الكويتي قد أعلن سابقاً بأنه يعارض صفقة القرن التي تهدر الحق الفلسطيني وتنحاز لإسرائيل، واعتبر أن الصفقة مخالفة للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
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