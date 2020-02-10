مرزوق الغانم:رفضنا لصفقة القرن هو تعبير أغلب الشعوب العربية والإسلامية

إعتبر رئيس مجلس الأمة ​الكويت​ي ​مرزوق الغانم​، أنه "نحن في الكويت أبناء الشيخ صباح الأحمد لا يمكن إلا أن نعبر عن جوهر هذه المدرسة"، مؤكداً أن "رفضنا ل​صفقة القرن​ هو تعبير عن مشاعر الغالبية العظمى من الشعوب العربية والإسلامية".

وكان ​مجلس الأمة الكويتي​ قد أعلن سابقاً بأنه يعارض صفقة القرن التي تهدر الحق الفلسطيني وتنحاز ل​إسرائيل​، واعتبر أن الصفقة مخالفة للقوانين الدولية وقرارات ​الأمم المتحدة​.